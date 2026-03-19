Россияне "прут" на острова Днепра, а Путин готовит еще 400 тысяч солдат: обзор фронта и карта боевых действий

Россияне продолжают наступательные действия на большинстве участков фронта — от севера Сумской до юга Запорожской области. Несмотря на отсутствие стратегического продвижения, враг существенно наращивает интенсивность атак, накапливая ресурсы для масштабной весенне-летней кампании. В то же время Силы обороны Украины не только сдерживают давление, но и проводят успешные контратаки.

ТСН.ua собрал все подробности с фронта.

Север и Харьковская область: рост интенсивности атак

По данным аналитиков ISW, в течение последних суток российские войска не смогли продвинуться на севере Сумской области, хотя бои продолжались вблизи Новониколаевки, Алексеевки, Юнаковки и в направлении Малой Корчаковки и Писаревки.

В Харьковской области активные штурмовые действия фиксировались севернее Харькова и в районе Волчанска. В направлении Купянска враг резко увеличил интенсивность атак — с нескольких до девяти в сутки. Украинские военные отмечают, что россияне используют преимущественно плохо подготовленную пехоту малыми группами, что свидетельствует о накоплении более качественных ресурсов для будущих операций.

По данным офицера ГУР подразделения «Кракен» Даниила Положухна, в Харьковской области российские войска совершили массированный штурм на Лиманском и Боровском направлениях с привлечением подразделений нескольких армий и значительного количества техники.

По словам военного, во время атаки противник использовал до 100 единиц тяжелой бронетехники и мототехники. В то же время, украинские подразделения удержали позиции, а попытка прорыва завершилась для российских войск значительными потерями техники и личного состава.

Южный фронт: зачистка территорий и «трупы лошадей»

На Запорожском и Гуляйпольском направлениях ситуация остается тяжелой, но контролируемой. Украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщает, что враг работает волнами, пытаясь просочиться вглубь украинских порядков возле Гуляйпольского и Верхней Терсы.

«Эти забеги пока заканчиваются для них одинаково — без закрепления и с потерями. Обстановка тяжелая, но просадки нет, линия держится. Враг больше тратит ресурс, чем получает результат», — отмечает военный.

Со своей стороны Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешной операции: в Запорожском направлении бойцы подразделения «Химера» зачистили один из населенных пунктов. Отдельные группы закрепившихся в зданиях пехотинцев РФ были выведены из укрытий и уничтожены в ближнем бою, а часть оккупантов взяли в плен.

Последствия русских штурмов на участке Родинское-Гуляйполе сами защитники описывают как кадры из ужастика: «Трупы лошадей были повсюду вперемешку с телами».

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин также сообщил об активизации врага в островной зоне Днепра. «Зафиксированы атаки на Беллогрудый, Большой Потемкин и Круглик, а также штурмовые действия в районе Антоновских мостов», — подчеркнул он в комментарии Укринформу.

На самой Херсонщине масштабные боевые действия пока не зафиксированы.

Восточный фронт: дедлайны Кремля и встречные бои

Самые интенсивные боевые действия продолжаются в Донецкой области. По данным ISW, россияне имели частичное продвижение в районе Лимана и Покровска (вблизи Новоселовки и к северу от Уюта). В Покровском направлении враг все чаще использует мототехнику, десятки единиц которой ежедневно уничтожают ВСУ.

Ksysz ahjyne

Планы оккупантов на Краматорск и Славянск

Спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец сообщил, что российское командование определило конкретные дедлайны. Первая цель — захват Константиновки до мая. Далее планируется развертывание полномасштабных боев за Краматорск и Славянск.

«Я думаю, что у них это не получится, несмотря на те ресурсы, в том числе человеческие, которые они подтягивают», — подчеркнул Запорожец.

В то же время он отметил, что фронт приближается к большим городам: сейчас дистанция в Краматорск составляет около 40 километров, что позволяет РФ избивать по городу из артиллерии.

Славянское и Александровское направления

Военный «Мучной» дополняет картину боев: на Славянском направлении враг системно давит западнее Розниковки и вблизи Рай-Александровки. Противник работает через охват и утечку, пытаясь контролировать балки как естественные коридоры.

На Александровском направлении продолжаются непрерывные встречные бои от Калиновского до Новониколаевки. Однако здесь есть положительные новости: украинские силы подтвердили продвижение западнее Березового, отбросив противника.

Эту информацию подтверждает и проект DeepState: «Силы Обороны Украины отвергли противника вблизи Березового». В то же время, по их данным, враг продвинулся вблизи Федоровки Второй и Клебан-Быка.

Что говорят в Генштабе

По информации Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 235 боевых столкновений. Враг пытается продвигаться в глубь территории Украины, массированно используя авиацию и беспилотные системы.

Согласно официальным данным Генштаба, вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, оккупационные войска применили беспрецедентное количество дронов-камикадзе — 6831 единицу, и произвели 3534 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ, в том числе 110 раз из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Авиационные удары получили десятки населенных пунктов, в частности на Днепропетровщине и Запорожье. В свою очередь, украинская авиация за прошедшие сутки успешно поразила пять районов сосредоточения живой силы и техники врага.

Самые горячие точки фронта: Покровское и Константиновское направления

Эпицентром самых тяжелых боев остается Донецкая область:

Покровское направление: Ситуация самая сложная. Украинские защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора. Бои шли в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Покровск и ряд других.

Константиновское направление: Враг совершил 32 атаки вблизи Плещеевки, Иванополья, Степановки, Русин Яра и других сел.

Гуляйпольское направление: Зафиксировано 14 атак оккупантов.

Лиманское направление: Противник атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в оборону возле Лимана, Дробышева и Ставков.

Купянское направление: Отражены 10 атак в сторону Купянска, Петропавловки и Куриловки.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи (в том числе близ Волчанска), а на Ореховском — ВСУ успешно отразили пять атак. На Приднепровском, Волынском и Полесском направлениях наступательных действий враг не зафиксирован.

Критические потери армии РФ

Украинские защитники продолжают системно истощать противника. За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1520 человек . Также армия РФ потеряла:

4 боевые бронированные машины;

32 артиллерийские системы;

3 реактивные системы залпового огня;

1391 беспилотный летательный аппарат;

155 единиц автомобильной техники.

Планы РФ на 2026 год: 409 тысяч рекрутов

Несмотря на подобные цифры потерь, Россия не собирается останавливать войну. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале предупредил о подготовке Москвы к дальнейшей эскалации.

«В 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины», — заявил Главнокомандующий.

Сырский подтвердил, что улучшение погоды повлияло на интенсивность боев: «С улучшением погодных условий видим рост активности противника на фронте».