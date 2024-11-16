Россияне прямо сейчас массированно атакуют Херсон дронами: власти обратились к горожанам

Оккупанты терроризируют город.
Сегодня, 16 ноября, оккупанты устроили мощную атаку по одному из районов Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Днепровский район Херсона — под массированной атакой российских дронов. Будьте внимательны и осторожны! Находитесь в укрытиях и без лишней потребности не выходите на улицу", — предупредил он.
Напомним, власти Херсона сообщили, что в течение августа российские военные 2200 раз атаковали с беспилотников населенные пункты области. Людей призывают к эвакуации в безопасные районы, жители просят защитить их населенные пункты системами РЭБ, а российские власти продолжают отвергать обвинения в агрессии против мирного населения Украины.
Как уберечься жителям Херсона от вражеских дронов — читайте в новости.
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