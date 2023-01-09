Россияне психологически подавлены, а ВСУ отразили все атаки: Генштаб сообщил хорошие новости с фронта

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огнем были Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его состав горюче-смазочных материалов.

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