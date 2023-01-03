Россияне пытается взять под полный контроль Донбасс, ВСУ отразили ряд атак врага — сводка Генштаба

Армия Российской Федерации пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском направлении. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки ккупантов районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 января.

Противник не отказывается от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредотачиваются на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь, в частности за счет мобилизованных. Предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений с Херсонского направления.

С целью оказания давления на руководство и население нашего государства, враг наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БпЛА Шахед-136, которые применил противник — сбиты Силами обороны Украины. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Липовка, Елине Черниговской области; Волфин, Павловка, Покровка, Майское Сумской области; а также Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Охримовка, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы по всему спектру артиллерии районов населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Кур, Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Зеленый Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; Мусиевка, Красногригорьевка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Зеленовка, Инженерное, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

1 января 2023 подразделениями Сил обороны Украины произведено огненное поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага — уточняется.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует новую длительную атаку иранскими "шахидами". По его словам, "этими неделями ночи могут быть достаточно неспокойными". Россия планирует новую продолжительную атаку иранскими "шахидами".

Читайте также: