Россияне пытались идти в атаку на нескольких направлениях: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 2 атаки противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клищиевки, где наши защитники отразили 3 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 15 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.

На Мелитопольском направлении наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 1 — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушной обороной Украины уничтожены 12 ударных БпЛА, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 6 других важных целей противника.

Напомним, командующий силами специальных операций Виктор Хоренко рассказал, какие операции ССО с начала полномасштабного вторжения России в Украину он может выделить. После одной из них враг получил "подарок" от ВСУ в виде 400 черных пакетов.

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