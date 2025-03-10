Россияне пытались использовать трубопровод в Судже, чтобы проникнуть в тыл ВСУ: почему операция провалилась

Армия РФ пыталась использовать газопровод в Судже, повторив Авдеевский способ проникновения в наш тыл. Впрочем, наша разведка сработала удачно.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отмечает, что было много ошибок российского руководства с самого начала операции. В частности:

не были продуманы маршруты;

много военных задохнулось потому, что не было вентилирования труб;

операция была затянута во времени, военные находились в сверхсложных условиях внутри труб и были истощены;

когда оккупанты собирались выходить, их уже ждали, поэтому они понесли потери.

"Мы понимаем, что труба 15 км, где они продвигались, они могли выйти где угодно. Но их ждали в конкретном месте. Это очень серьезно проделанная работа, еще и на территории противника. Здесь мы можем только аплодировать стоя нашим военным. Я уже не говорю о моральной потере, которую понес противник", — говорит Тимочко.

Конечно, добавляет он, это повлияет на подготовку. Если появляется перспектива такой ситуации, вероятнее всего, они ее будут отвергать.

"Нам тоже следует делать выводы: противник и дальше будет использовать какие-то нестандартные способы проникнуть в наш тыл. Он не пытается экономить или беречь, бросая их на заведомо провальные операции. То, что они становятся провальными, уже становится понятно.

"С другой стороны, была информационная подготовка, они пытались приковать внимание мирового общества, украинцев по флангам. Нам пытались навязать, что Курская операция уже провалена, и противник хочет только наступать по флангам, отрезать нашу логистику. А между тем они готовили военную операцию. Противник все-таки умеет делать отвлекая".

Напомним, украинский гарнизон численностью 10 тысяч военных в Курской области на западе России оказался в критической ситуации. Постоянные атаки элитных российских беспилотников уничтожили сотни транспортных средств на главной дороге между Курском и городом Суджа, являющейся ключевым пунктом обороны украинского выступления в регионе. Также Россия уничтожает мосты.

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