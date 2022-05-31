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Россияне пытались контратаковать на Харьковщине: успеха не имели и отступили

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Россияне пытались контратаковать на Харьковщине: успеха не имели и отступили

Фото: Associated Press

Боевые действия на территории Харьковской области продолжаются.

Оккупанты страны-агрессора пытались контратаковать в районе села Довгенькое Изюмского района. Впрочем, захватчики не имели успеха и отступили. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки, 30 мая, враг обстреливал Основанский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. С утра 31 мая погибли женщина в Золочеве и ребенок 12 лет в Изюмском районе.

В результате атак российских оккупантов трое мирных жителей погибли: женщина в поселке Коротич, мужчина в селе Уды и женщина в поселке Чкаловское. Кроме того, ранения получили 14 жителей, среди которых 13-летняя девушка.

Напомним, по состоянию на 31 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 30,5 тысяч человек. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

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