Россияне пытались наступать в направлении Сулиговки и Довгенького на Харьковщине, но безуспешно – Генштаб

На Слобожанском направлении российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.
Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое. Впрочем, попытки были безуспешными.
Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 апреля.
С целью прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях, захватчики пытаются развернуть силы и средства противовоздушной обороны.
Оккупанты государства-террористки осуществляют перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области Российской Федерации в район города Изюм в Харьковской области. Таким образом, враг пытается усилить группировку.
Напомним, начались 66-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Детальнее о ситуации на фронте и направлениях — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 30 апреля.
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