Россияне пытались наступать в направлении Запорожья, но успеха не имели и отошли обратно с потерями

Россияне пытались наступать в направлении Запорожья, но успеха не имели и отошли обратно с потерями

В Запорожье продолжаются активные бои в районе Гуляйполя и населенных пунктов района на границе с Донецкой областью.

Оккупанты государства-террориста безуспешно пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Впрочем, россияне вошли обратно с потерями. Украинские военные ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят конр-удары.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Захватчики страны-агрессора вели обстрелы по населенным пунктам с применением самолета "Су-34", вертолета "Ка-52", танка, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Россияне обстреливали следующие населенные пункты: Орехов, Новоданиловка, Каменское, Гуляйпольское, Ольговское, Новоселка, Новополь, Зеленое Поле, Новоандреевка, Шевченко, Новониколаевка, Успеновка, Времовка, Павловка, Гуляйполе.

"Нанося ракетные и артиллерийские удары враг уничтожает гражданскую инфраструктуру, пути сообщения, электростанции и жилые дома. Постоянно ставит под угрозу жизнь гражданских граждан", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Удар по областному центру был нанесен российской авиацией. Оккупанты государства-террористки России применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

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