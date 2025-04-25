Россияне пытались под прикрытием массированного удара совершать штурмовые действия — Зеленський

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Почти 150 российских атак произошло против украинских позиций и зафиксировано более 4500 обстрелов , в том числе из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский с посланием на доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте за сутки 24 апреля.

Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении. Благодарен всем нашим воинам – каждому солдату, сержанту и офицеру – за стойкость и защиту наших позиций.

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Фактически россияне пытались под прикрытием массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак.

Россияне получили достойный отпор.

"Хочу отметить за это особенно воинов нашей 72-й отдельной механизированной бригады и 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые нанесли оккупанту ощутимые потери. необходимые устойчивость и результативность», — подчеркнул глава государства.

"Также наши следователи, криминалисты и эксперты осуществляют осмотры мест попаданий ракет и дронов, устанавливают и проверяют обстоятельства соответствующих обстрелов, проводят экспертизы обнаруженных обломков ракет и дронов, чтобы установить полную информацию об этом оружии и критические компоненты в нем, которые были поставлены в Россию или Северную Корею". президент.

Напомним, что ранее враг 5 раз ударил по Харькову : повреждены частные дома.