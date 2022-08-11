Россияне пытались прорвать оборону ВСУ для дальнейшего возобновления наступления на Краматорск и Бахмут – Генштаб

Россияне на Славянском направлении обстреляли восемь населенных пунктов из разного вида вооружения, в том числе из авиации.
Оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов на Славянском направлении. Россияне пытаются прорвать украинскую оборону и занять выгодные рубежи.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Как стало известно, оккупанты били около Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки. Нанесли авиаудару неподалеку от Залимана.
"На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлениях городов Краматорск и Бахмут. С целью сковывания действий и недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления производит огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
На Краматорском направлении россияне обстреляли районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение недалеко от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.
Напомним, что на Донбассе сейчас разворачивается большая игра, выиграть в которой у Украины есть все шансы.
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