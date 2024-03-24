Россияне пытались прорвать украинскую оборону: новые данные Генштаба о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отразили восемь атак россиян в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки, Раздолевки, Веселого, Спорного в Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении отразили 15 атак врага в районах Клещиевки, Богдановки, Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 13 атак врага в районах Бердичев, Тоненького, Первомайского, Яснобродовки и Невельского Донецкой области.

На Ореховском направлении враг четыре раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне провалили две атаки позиций наших войск в районе Крынков Херсонской области.

Потери врага

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск Сил обороны Украины нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, двум средствам противовоздушной обороны, артиллерийскому средству, станции РЭС и радиолокационной станции российских оккупационных войск.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и состава оккупантов.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения", — сообщил Генштаб.

Ранее Генштаб сообщил о потерях россиян в сутки. Больше об этом читайте в новости.

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