Россияне пытались штурмовать мост, который был "воротами" эвакуации из "Азовстали" (видео)

Россияне пытались штурмовать мост, который был "воротами" эвакуации из "Азовстали" (видео)

Российские оккупанты пытались прорваться через мост, который был "воротами" эвакуации из "Азовстали".

После выезда эвакуационной колонны ООН за пределы Донецкой области российские оккупанты начали очередной штурм "Азовстали".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты пытались прорваться через мост, который был "воротами" эвакуации. Однако их попытка была напрасной.

"Сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех Защитников", — сказал Андрющенко.

Напомним, защитники Мариуполя призвали "высшие силы" устроить эвакуацию.

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