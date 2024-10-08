Россияне пытались уничтожить потерянный дрон "Охотник": какую правду могут скрывать обломки

Россияне пытались помешать украинским и западным экспертам изучить обломки своего новейшего дрона-невидимки С-70 "Охотник". Но вряд ли их беспокоит, что Запад сможет узнать какие-то "секретные технологии", более вероятно, что новейшая разработка окажется "голым королем".

Об этом пишет Forbes.

Россияне потеряли контроль над своим С-70 "Охотник" в небе над Украиной. После этого истребитель Су-57, сопровождавший "Охотника", сбил его, а вскоре по месту падения дрона враг выпустил ракету "Искандер" в попытке уничтожить его обломки. Тем не менее задержка удара "ракеты-чистильщика" позволила украинским экспертам собрать ключевые компоненты сбитого дрона для анализа, результаты которого, скорее всего, будут "очень неудобными" для россиян.

"Сбивание своего новенького беспилотника, когда он вышел из-под контроля над Украиной, может стать едва ли не самым большим позором, который никогда ранее не испытывали российские ВВС. Но худшее еще может быть впереди", – пишут авторы статьи.

БПЛА "Охотник" был якобы разработан с использованием стелс-технологий для работы в тандеме с новым истребителем Су-57. Россияне утверждают, что обе разработки созданы с использованием специальных материалов и покрытий, делающих их практически невидимыми для радаров.

Мертвые дроны "рассказывают сказки"

Издание отмечает, что попытка уничтожить обломки С-70 баллистической ракетой "Искандер" – редкой и дорогой – свидетельствует, что это была приоритетная цель, важнее удара по одному из украинских городов. Попытки помешать западным экспертам получить обломки С-70 для анализа могут иметь несколько причин.

"Наименее вероятно, что НАТО получит технологию, которую сможет перепроектировать и использовать в своих самолетах. Никто серьезно не думает, что Россия впереди в этой области, и даже оптимистичные заявления России о Су-57 указывают на то, что он гораздо менее невидим [для радаров – ред.], чем западные самолеты", – говорится в статье.

По мнению журналистов, существеннее риск, что западные инженеры узнают длины радиоволн, для которых "Охотник" невидим или наоборот доступен для обнаружения. Эта информация может в определенной степени свести на нет возможности "невидимости" С-70 и сделать его гораздо менее полезным.

Еще более серьезные последствия это может иметь для нового российского истребителя Су-57, ведь они разрабатывались вместе с "Охотником" и, вероятно, используют одинаковые материалы и стелс-технологии. Если Запад узнает, какие технологии использует С-70, это позволит разработать соответствующие шаги для противодействия и победы над Су-57.

"Но есть более вероятное объяснение того, что на самом деле пытаются скрыть россияне. А именно, что король голый, что их технология невидимости вообще не существует", – отмечает издание.

Технология "большого обмана"

Мероприятие уже видело некоторые признаки того, что российские стелс-технологии далеко не такие, как рассказывает кремлевская пропаганда. В прошлом году украинские инженеры проанализировали остатки российской крылатой ракеты большой дальности Х-101, якобы имеющей противорадиолокационное покрытие, и не нашли его. Аналогично, когда российские СМИ недавно опубликовали изображение нового Су-57, западные аналитики были в шоке от его грубого дизайна.

Авторы объясняют, что самолеты-невидимки должны иметь идеально гладкую поверхность, потому что даже небольшие выступы могут существенно облегчить обнаружение воздушной цели для радара. А в Су-57 по всему крылу и фюзеляжу торчат голые головки винтов и заклепки, что говорит о плохих качествах "невидимости".

"Учитывая обычную практику России вполне возможно, что даже старшие командиры не знают об этих недостатках своей технологии невидимости. Никто никогда не хочет сообщать плохих новостей, а российские подрядчики по обороне знают, как подкупить должностных лиц по закупкам вплоть до самого верха. Российское руководство может вскоре обнаружить, что их дорогой, разрекламированный дрон-невидимка на самом деле совсем не такой. И узнают они об этом в СМИ", – заключает Forbes.

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