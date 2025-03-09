Россияне пытались взять под контроль трассу Покровск-Константиновка: детали от ОСУВ "Хортица"

Россияне пытались взять под огневой и физический контроль трассу Покровск-Константиновка. Есть определенные риски, но она не перерезана.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал спикер ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов.

Как заметил Трегубов, на время оккупантам удалось взять трассу под огневой контроль. Физически же – некогда.

"После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль отразили. Безусловно, угроза для трассы есть, передвигаться по ней рискованно, но тем не менее она не перерезана. И мы не говорим о контроле россиян над ней. Ситуация там не такая, какую хотели сделать россияне. Этой цели они не достигли", — до этой цели они не достигли.

Напомним, россияне вплотную подошли к Покровску и произошло это еще в начале этого года. Передовые отряды кафиров находились в 2 км от окрестностей города и были близки к тому, чтобы перерезать главную логистическую артерию – трассу на Павлоград и Днепр.

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