Россияне пытались захватить переправу через реку Оскил — командующий Нацгвардией Пивненко (видео)

В общей сложности было уничтожено 8 БМП и три танка, поражено 6 БМП.

На Купянском направлении русские оккупанты пытались захватить переправу через реку Оскол и расширить свое наступление на левом берегу.

Об этом сообщает командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Ривок бронетехники с пехотой в том направлении был отражен совместными усилиями батальона ударных БпЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревой" и пограничниками бригады "Месть", а также десантниками 77-й ОАЭМБр", — подписал соответствующее видео.

В общей сложности было уничтожено 8 БМП и три танка, поражено 6 БМП. Украинские бойцы также ликвидировали 21 кафира, а еще 26 ранили.

Напомним, на ночь 20 октября силами обороны была поражена военная инфраструктура военного аэродрома "Липецк-2" в России. Целью были склады боеприпасов, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники оккупантов.

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