Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне пытаются атаковать со стороны Кременной: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
537
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне пытаются атаковать со стороны Кременной: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Фото: Associated Press

ВСУ контролируют ситуацию.

Российская оккупационная армия ведет атаки со стороны Кременной Луганской области. Впрочем, говорить о большом наступлении рано. Россияне пытаются вести разведку боем.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной. Это еще не то наступление, о котором сейчас много говорят, а скорее всего – разведка боем", — говорит глава области.

По его словам, ВСУ контролируют сложившуюся там ситуацию, владеют информацией о маневрах и резервах армии РФ на этом участке. "Из-за этой разведки боем оккупанты несут значительные потери в Луганской области", — говорит Гайдай.

Кроме того, глава ОВА отмечает: дальнобойные снаряды, которые получат украинские защитники, позволят практически полностью разорвать логистическую цепь снабжения оружием россиянами на территории региона.

Напомним, 7 февраля начались 349 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия   РФ продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Читайте также:

Россияне могут пойти в наступление в течение 10 дней – где оккупанты готовят удар

Россияне могут пойти в наступление в течение 10 дней – где оккупанты готовят удар

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
537
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация