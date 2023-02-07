Россияне пытаются атаковать со стороны Кременной: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Российская оккупационная армия ведет атаки со стороны Кременной Луганской области. Впрочем, говорить о большом наступлении рано. Россияне пытаются вести разведку боем.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной. Это еще не то наступление, о котором сейчас много говорят, а скорее всего – разведка боем", — говорит глава области.

По его словам, ВСУ контролируют сложившуюся там ситуацию, владеют информацией о маневрах и резервах армии РФ на этом участке. "Из-за этой разведки боем оккупанты несут значительные потери в Луганской области", — говорит Гайдай.

Кроме того, глава ОВА отмечает: дальнобойные снаряды, которые получат украинские защитники, позволят практически полностью разорвать логистическую цепь снабжения оружием россиянами на территории региона.

Напомним, 7 февраля начались 349 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия РФ продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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