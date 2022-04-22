Россияне пытаются блокировать Харьков, враг понес потери во время разведки боем в Николаевской области — Генштаб

Россияне пытаются блокировать Харьков, враг понес потери во время разведки боем в Николаевской области — Генштаб

Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию прооты Украины и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Армия государства-террористки пытается наступать на некоторых направлениях, в частности на Изюмском, Таврическом и Донецком. Впрочем, попытки атаковать местами безуспешны. Оккупантры терпят потери и в живой силе, и в технике.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба 22 апреля.

За прошедшие сутки на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Страна принимает меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Усилена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.

На Слобожанском направлении российские оккупанты силами в семь батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжают частично блокировать Харьков. Вороз производит огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил русского федерации. Оккупанты пытаются наступать направлении населенного пункта Заводы. Враг вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и пытается наступать в районе Рубежного. Продолжаются оборонительные бои в направлении Новтошкивского и Попасной. Захватчики пытаются при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огневое влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в больницу в Новоайдаре была доставлена очередная партия раненых военнослужащих страны-агрессорки.

Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен.

На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис: разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

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