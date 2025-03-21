Россияне пытаются форсировать реку Оскол: как сдерживают врага – спикер ВСУ

После таяния льда российские оккупанты пытаются форсировать реку Оскол в Харьковской области с помощью лодок.

О безуспешных попытках врага расширить плацдарм на правом берегу сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфиреRadio NV.

По его словам, зимой россиянам удалось собрать на правом берегу реки Оскил определенное количество личного состава, перемещая людей и технику по льду.

Теперь враг пытается расширить плацдарм, переправляясь с помощью лодок.

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"Украинским силам проще наносить удары по лодкам, которые пытаются переправиться. И проще наносить удары по тем российским силам, которые уже непосредственно там", — отметил Трегубов.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что последние несколько недель проходят попытки ликвидировать тех россиян, которым удалось переправиться на правый берег.

Напомним, ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские оккупационные войска пытаются перебросить свои силы на западный берег реки Оскол.

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