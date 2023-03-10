Россияне пытаются изменить проектное состояние ядерных установок на ЗАЭС

Россияне пытаются изменить проектное состояние ядерных установок на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сказал глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков на брифинге.

По его словам, объем нанесенного россиянами ущерба сможет показать только экспертиза после деоккупации, однако о риске выведения АЭС из эксплуатации пока речь не идет.

"На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6", – сказал он.

Кориков рассказал, что внутренний кризисный центр на площадке станции раскомплектован, поскольку там постоянно находятся российские военные.

"Мы не потеряли надежду на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации", – добавил он.

Запорожская АЭС находится под контролем российских захватнических войск с марта прошлого года. В "Энергоатоме" обвиняют оккупантов в том, что они минируют территорию вокруг, превращая станцию в военную базу.

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Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в том числе об энергетической поддержке Украины, и проинформировал ее о последствиях ракетного удара государства-террориста по Украине.