Россияне пытаются ликвидировать плацдарм ВСУ, сдерживающий их наступление на Лиман и Северск

Российские войска продвинулись на Лиманском направлении, в частности в районе села Невское Луганской области.

Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState, обновив карту боевых действий.

Военный журналист Богдан Мирошников отметил в своем Telegram-канале, что после потери села Новосадово (находится на границе Донецкой и Луганской областей) на восточном берегу реки Жеребец под контролем украинских Сил обороны остались только три населенных пункта: Терны, Ямполевка и Торское.

Также враг имеет "небольшой клочок размером с ротный район обороны", который, по словам журналиста, фактически сохраняется только номинально из-за нехватки сил, и расположен он между оккупированными Макеевкой и Невским.

"Ну, а дальше — только Серебрянское лесничество и часть креминского леса. Понятно, что враг будет пробовать дальше протискать нашу оборону, чтобы полностью ликвидировать весь плацдарм. Потому что в контексте потенциальных действий как в сторону Лимана, так и в сторону Северского, наличие этого плацдарма очень сдерживает врага", — написал Мирошников.

Напомним, по данным Генштаба, 24 октября на Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

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