Россияне пытаются любой ценой захватить Бахмут, ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак — Генштаб

Вокруг Бахмута в Донецкой области ВСУ ежедневно сдерживают до 20 атак российских войск. Именно на Бахмутском направлении Россия сосредотачивает основные усилия, потому что пытается захватить город.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"Вокруг Бахмута украинские силы ежедневно сдерживают до 20 атак противника, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции наших войск", — подчеркнул он.

По его словам, на направлении оккупанты сосредоточили введение артиллерийского огня. Они уменьшили количество обстрелов украинских позиций в Херсонском и Запорожском направлениях.

"Более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии столкновения от Купянска до Марьянки приходится именно на Бахмутское направление. Противник пытается любой ценой, несмотря на многочисленные потери в личном составе, захватить Бахмут", — заметил Алексей Громов.

Ситуация возле Бахмута

Аналитики американского Института изучения войны заявляют, что наступление российских оккупантов на Бахмут скоро может достичь своей кульминации и начнет выдыхаться. оккупанты действуют штурмовыми группами размером в одно отделение из-за больших потерь.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что украинское командование не подтягивает все резервы в Бахмут, потому что нужно держать оборону на всей нашей границе с Беларусью и Россией. Он заверил, что к Бахмуту время от времени подходят необходимые резервы – "возможно, не в таком количестве, как хотелось бы, но они есть".

На днях разведка британского Министерства обороны заявляла, что оккупантам не удается захватить территории на Бахмутском направлении и вблизи Сватового.

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