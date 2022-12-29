Россияне пытаются наступать на двух направлениях, ВСУ отразили ряд атак на Донбассе — Генштаб

Армия агрессорки России продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Марьинка.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 29 декабря.

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БПЛА "Шахед-136". 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запсилье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Терновая, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Синковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва – Луганской, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы возле Времовки, Великой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казачье и Львов на Херсонщине. Вновь от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Олешков и Херсона. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.

27 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области, потери оккупантов составили 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.

Напомним, Институт изучения войны считает, что вероятность нового наступления российских войск в Запорожской области зимой низка. Оккупанты создают оборону от наступательных операций ВСУ.

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