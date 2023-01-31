Россияне пытаются наступать на четырех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 3 авиационных и 4 ракетных удара по Украине.

Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, совершает артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилищ мирного населения.

Так, за прошедшие сутки, противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Об этом сообщил Генштаб.

Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что влечет за собой потери среди гражданского населения и разрушение частной собственности.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском — обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Громадное и Херсон.

Противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков. В городе Луганск, на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. В связи с использованием противником двух роддомов для лечения раненых россиян в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 боеприпаса оккупантов.

Ранее стало известно, что Россия опрокидывает дополнительные силы к границе с Украиной в Курской области якобы для "гарантирования безопасности границы".

Оккупанты "сдаются" в плен, а затем обстреливают ВСУ - Сергей Гайдай

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