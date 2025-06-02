Зеленский сообщил, где на фронте наиболее опасная ситуация

Владимир Зеленский — президент Украины / © Associated Press

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Российская армия пытается вести наступательные операции по нескольким направлениям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 2 июня.

Что касается ситуации на поле боя, то с начала марта россияне пытаются вести наступательные операции по нескольким направлениям. Один из главных, горячих — это Сумской, отметил президент.

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«А также Покровское направление. Мы всеми своими силами не даем им накапливать максимальный кулак для продвижения вперед. Я считаю, что наши ребята сильно работают, крепко стоят», — добавил он.

Зеленский рассказал об операции «Паутина»

«И разные форматы в дронах операции на поле боя дают соответствующий результат. А стратегическая операция, которая прошла на территории России, точно уменьшает российский потенциал, точно показывает „русским“, что Украина работает над соответствующими шагами, и если они не остановятся, мы будем работать дальше. Операция также, как я и сказал, возвращает веру в Украину и вернула веру в Украину партнеров», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает террор. И еще раз ударила по Украине, на ночь 2 июня более 480 БпЛА.

«Это была массовая атака. Это были удары по гражданским инфраструктурам, жилым домам, были погибшие, ранены. Ежесуточно это происходит. Поэтому разгневанность России никого не интересует. Россия должна идти до окончания войны. Мы всем миром должны стараться, по крайней мере, остановить ее.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов ко встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в любом формате.

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