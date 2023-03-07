Россияне пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отразили более 140 атак врага — Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отразили более 140 атак армии РФ. Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 марта.

В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых – сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных загарбных группировок не выявлено. За прошедшие сутки обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновое, Огурцово, Волчанск и Бударки в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва — Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Василовка враг совершил 37 атак. Также вело наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы фиемировались в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелы подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Дорожное, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина российской федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты. Расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов Шахед-136, за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, боеприпасы и радиолокационную станцию оккупантов.

Напомним, CNN со ссылкой на представителя НАТО пишет, что российские оккупанты в боях за Бахмут теряют в пять раз больше военных, чем Украина. Чиновник Альянса на условиях анонимности уточнил, что соотношение потерь пять к одному основывается на разведывательных данных.

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