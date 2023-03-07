Россияне пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отразили более 140 атак врага — Генштаб

Во вторник, 7 марта, начались 377 сутки российского широкомасштабного вторжения.
За прошедшие сутки ВСУ отразили более 140 атак армии РФ. Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 марта.
В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых – сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины.
Ситуация на направлениях:
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных загарбных группировок не выявлено. За прошедшие сутки обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновое, Огурцово, Волчанск и Бударки в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва — Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Василовка враг совершил 37 атак. Также вело наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы фиемировались в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелы подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Дорожное, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.
Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина российской федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты. Расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.
Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов Шахед-136, за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, боеприпасы и радиолокационную станцию оккупантов.
Напомним, CNN со ссылкой на представителя НАТО пишет, что российские оккупанты в боях за Бахмут теряют в пять раз больше военных, чем Украина. Чиновник Альянса на условиях анонимности уточнил, что соотношение потерь пять к одному основывается на разведывательных данных.
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