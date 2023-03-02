Россияне пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отразили более 170 атак врага — Генштаб

Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия врага на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 170 атак противника на направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 марта.

Российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Доннечине. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено. За сутки противник обстрелял населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двухлетняя и Кондрашовка на Харьковщине. Применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области.

В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Удачи не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземивка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Диброва в Луганской области и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись Бондарному, Железнянскому, Орехово-Василовке, Дубово-Василевке, Бахмуту, Ивановскому, Клещиевке, Временам Яру и Нью-Йорку Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка. Обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленко, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов. Среди них – Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровский и город Херсон.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждое фронтовое направление удастся держать под контролем и высказался о российских обстрелах прифронтовых городов и сел.

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