Россияне пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отразили ряд атак у Бахмута и Белогоровки — Генштаб

Армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка — Луганско и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 февраля.

В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских окупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Елине Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двухлетняя и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории российской федерации.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка

в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудару в районах Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационных ударов неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное в Запорожье.

В Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области. В частности, работникам бюджетных организаций доказано под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства российской федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 01 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Также, наши защитники сбили 3 БпЛА типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый говорит, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Бахмутском и Лиманском направлениях. В частности, в районе Лимана, Кременной и Сватового противник усугубил артиллерийский огонь.

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