Россияне пытаются наступать возле Рубежного и штурмовать Марьинку: Генштаб о ситуации на востоке

На Донецком и Таврическом направлениях армия страны-агрессорки России в течение суток активизировала боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения.
Российские оккупанты совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное. Захватчики силами батальона пытаются наступать в районе Рубежного.
Об этом сообщили в строительстве Генштаба 22 апреля.
Отмечается, что продолжаются оборонительные бои с армией РФ направления Новтошкивского и Попасной Луганской области. С помощью артиллерии захватчики государства-террористки пытаются штурмовать Марьинку.
Кроме того, враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Там продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.
Как сообщалось, российские оккупанты предпринимают попытки вести наступление в близ населенного пункта Заводы, что на Изюмском направлении в Харьковской области. Армия вышла на северные окраины Дубровного. Враг пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
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