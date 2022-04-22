Россияне пытаются наступать возле Рубежного и штурмовать Марьинку: Генштаб о ситуации на востоке

Россияне пытаются наступать возле Рубежного и штурмовать Марьинку: Генштаб о ситуации на востоке

На Донецком и Таврическом направлениях армия страны-агрессорки России в течение суток активизировала боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения.

Российские оккупанты совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное. Захватчики силами батальона пытаются наступать в районе Рубежного.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба 22 апреля.

Отмечается, что продолжаются оборонительные бои с армией РФ направления Новтошкивского и Попасной Луганской области. С помощью артиллерии захватчики государства-террористки пытаются штурмовать Марьинку.

Кроме того, враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Там продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

Как сообщалось, российские оккупанты предпринимают попытки вести наступление в близ населенного пункта Заводы, что на Изюмском направлении в Харьковской области. Армия вышла на северные окраины Дубровного. Враг пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

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