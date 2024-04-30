Россияне пытаются обойти Часов Яр окрестностями и ведут активный огонь из артиллерии и минометов

Россияне, чтобы взять Часов Яр "в тиски", пытаются обойти город окрестностями, а также ведут активный огонь из артиллерии и минометов.

В окрестностях города Часов Яр в Донецкой области были попытки и попытки врага его осаждать.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире информационного телемарафона.

По словам Волошина, хотя в окрестностях были попытки и попытки врага обойти Часов Яр возле поселка Ивановское и Богдановка, в самом городе оккупантов нет.

"Враг имеет целью таким образом "взять в тиски" город и обойти его по кругу. Все попытки и попытки врага подавляются нашими подразделениями. Враг отбрасывается на предыдущие позиции, где он пытался проводить штурмы", — сообщил Волошин.

Российская армия покрывает город плотным артиллерийским и минометным огнем, заявил он.

Только за минувшие сутки было зафиксировано 170 вражеских минометных и артиллерийских обстрелов в этом направлении. Это, по сравнению с предыдущими сутками, несколько меньше.

Однако, по словам Волошина, враг не оставляет попыток и продолжает штумировать и осуществлять активное артиллерийское и минометное влияние на город Часов Яр", — подчеркнул Волошин.

Он отметил, что на восточном фронте ситуация обострилась, но контролируется силами обороны. Там противник пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию обороны.

"Противник, создав значительное преимущество в силах и средствах, атакует на некоторых направлениях, имеет тактические успехи. Однако, его попытки на некоторых направлениях не прибегают к успехам", — добавил Волошин.

Напомним, в Генштабе сил обороны Эстонии заявили, что российской армии не удастся захватить Часов Яр на Донбассе до 9 мая.

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