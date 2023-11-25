Россияне пытаются оцепить Авдеевку с флангов: Барабаш об активных штурмах города

Российские войска не прекращают попыток оцепить Авдеевку с флангов и в лобовую. В последние дни захватчики активно штурмуют город со стороны временно оккупированного Донецка.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.

По его словам, ситуация не меняется существенно. На Авдеевском направлении остается "горячо".

"Враг не оставляет своих попыток оцепить город. Постоянно штурмует и с флангов, и в лобовую. На "промку" пытается направить свои штурмовые действия. Последние несколько дней очень активно россияне пытаются штурмовать со стороны Донецка", — рассказал он.

В течение суток россияне в среднем пытаются атаковать позиции ВСУ возле Авдеевки несколько сот раз. В самом городе фиксируют 30-40 массированных обстрелов.

Барабаш отмечает, что оккупантам не удается захватить город, поэтому они пытаются разрушить его до фундамента: "Это стандартная логика и стратегия "русского мира", другого в принципе быть не может".

Напомним, Виталий Барабаш рассказал о третьей волне наступления на Авдеевку. По его словам, войска РФ не прекращают штурмовые действия, оккупанты просто лезут со всех сторон.

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