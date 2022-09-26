Россияне пытаются оккупировать всю территорию Донецкой области и сорвать наступление ВСУ — Генштаб

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на удерживании захваченных территорий и попытке заблокировать всю Донетчину.

Россияне пытаются оккупировать всю территорию Донецкой области. Военные РФ также сосредоточили усилия на срыве активных действий Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Россияне пытаются восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку и наносят удары по гражданской инфраструктуре, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

“Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за текущие сутки противник нанес 2 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 7 обстрелов с РСЗО. Также враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Днепре водитель легковушки наехал на троих пешеходов.

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