Россияне пытаются окружить Часов Яр с флангов: военный "Осман" рассказал детали

Российские оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов и частично удачно.

Об этом в эфире "Новости.Live" рассказал командир отделения 24 ОШБр Боец "Айдара" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Со стороны Калиновки и там, где идут трубы – по левому флангу от Временного Яра. Канал выполняет роль противотанкового рва, потому что там нет воды и он не является барьером для врага, он через него спокойно проходит. Плюс трубы, которые сейчас под их контролем – они могут перемещаться по ним, доставлять провизию и поддержку живой силе», – сказал военный.

Он добавил, что некоторые позиции в городе Часов Яр пока не контролирует ни одна из сторон.

"Поскольку их много, они заходят все на позицию, мы их уничтожаем. Некоторые позиции могут не заняты и нам позиции занимать нет смысла. Ведь если мы заходим на эту позицию, враг нас тоже уничтожает", — добавил "Осман".

Напомним, враг не оставляет попыток полностью захватить Волчанск в Харьковской области.

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