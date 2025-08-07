- Дата публикации
Россияне пытаются окружить Покровск и Мирноград: военный рассказал о сложной ситуации
Ситуация вблизи Покровска и Мирнограда остается сложной, оккупанты пытаются взять города в «кольцо».
Вблизи Покровска и Мирнограда в Донецкой области российская армия продолжает атаковать города с флангов, намереваясь взять их в окружение.
Об этом рассказал главный сержант взвода беспилотных авиакомплексов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Кирилл на позывной «Шеф» в комментарии «Общественному».
По словам военного, ситуация очень сложная, поскольку враг пытается взять в кольцо Покровскую и Мирноградскую агломерации. Цель окупантов — отрезать логистику и усложнить работу подразделений ВСУ, которые держат оборону на этом отрезке.
«Пытаемся держать, чтобы враг не продвинулся на позиции. Они хотят окружить кольцо, отрезать логистику на позициях и усложнить работу нашей и других бригад, стоящих на этом отрезке», — рассказал Кирилл.
По данным Генштаба, российская армия пытается наступать к западу от Покровска и развивать успех к востоку в направлении Родинского и Доброполья. За прошедшие сутки на этом участке фронта было зафиксировано 38 штурмов со стороны армии РФ.
Главный сержант 25-й бригады отметил, что у врага есть «минимальные продвижения, но они есть». Российская армия атакует малыми пехотными группами и беспилотниками, а бронетехнику, вероятно, берегут для большого штурма.
«В основном применяют дроны и пехотные группы», — подытожил военный.
Напомним, россияне перебросили все свое внимание на населенный пункт, находящийся в тылу Мирнограда и Покровска. Враг сменил тактику и пытается обойти оборону Сил Украины через тыл. Родинское может стать ключом к захвату Покровска.