Россияне пытаются окружить Силы обороны в Сумской области: ГПСУ о ситуации на границе

За прошедшие сутки ВСУ на этом направлении уничтожили около 20 российских военных и еще 15 получили ранения.

Российские войска пытаются пересечь границу Украины в районе села Новенькое Сумской области, чтобы окружить Силы обороны, которые находятся в Курской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, прорыва границы нет, однако враг совершает десятки штурмовых атак, пытаясь вытеснить украинских военных из Курской области.

"Чтобы развить свой успех, они пытаются также пересечь нашу линию границы, чтобы осуществить оцепление наших сил", — подчеркнул Демченко.

В этом направлении оккупанты не могут использовать тяжелую технику, поэтому действуют небольшими штурмовыми группами, пытаясь закрепиться на украинской территории.

Напомним, в сети распространяется ложная информация о якобы массовом прорыве российских войск на границе Сумщины.

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