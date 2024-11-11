Россияне пытаются окружить украинские силы: эксперт о коварной тактике врага в Донецкой области

Самым сложным остается Кураховское направление. На этом участке фронта, в частности у Курахово, российские захватчики используют тактику фланговых охватов позиций ВСУ.

Об этом сообщил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

"Захватчики в районе Курахового используют тактику так называемых фланговых охватов позиций ВСУ. То есть речь идет об угрозе создания оперативного оцепления украинских Вооруженных сил", — пояснил эксперт.

По его словам, тяжелые бои проходят в районе Вознесенки, Новоселидовки и Берестков. Впрочем, ВСУ имеют тактические успехи. В частности, ряд успешных контратак был проведен в Шахтерском районе.

"Причем им удалось вернуть ранее утраченные позиции и продвинуться вглубь временно захваченной украинской территории на расстояние до 500 м. Это серьезные тактические успехи, учитывая факт превосходства врага в живой силе, а также его тотальное преимущество в воздухе и коэффициент огневого." поражение", — сказал эксперт.

Снегирев отмечает, что российским оккупантам удалось закрепиться в окрестностях Солнцевки. Также наблюдается движение военных РФ вдоль железнодорожного полотна в районе Петровки. Одна из основных целей захватчиков – контроль над трассой, которой осуществляется материально-техническое обеспечение ВСУ в районе Курахово. Это дорога в Запорожье.

По словам Снегирева, на Покровском направлении военные РФ также используют тактику фланговых охватов позиций ВСУ.

Напомним, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что РФ подтягивает резервы и накапливает силы для наступления в Донецкой области. Что больше – ситуация на этом участке фронта становится там более критической.

Читайте также:

Правда и цифры Сырского о боях на Курщине и Донетчине