Россияне пытаются окружить ВСУ на Курщине: есть ли угроза украинским силам

Российские войска не жалеют никаких ресурсов для наступательных действий в Курской области. Россияне пытаются окружить украинскую группировку. Впрочем, им это не удается.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, где-то с 7 марта оккупанты развернули масштабное наступление на Курщине. Враг не жалеет ни человеческих, ни материальных ресурсов, производя активные боевые действия на этом участке фронта.

"На восточном фланге ВС РФ удалось вклиниться и продвинуться в сторону трассы, соединяющей Суджу с Юнаковкой – это уже Сумская область. Здесь просматривается очевидное желание противника окружить украинскую группировку в районе Курской операционной зоны. Но это ему не удается", – объяснил Грабский.

В свою очередь в организованном порядке украинские военные отходят с некоторых локаций. Ситуация может меняться.

"Здесь нет никакой трагедии. Мы давным-давно выполнили главные задачи операции, уничтожив три дивизии противника. Это то, что было заявлено командующим Вооруженными силами генералом Сырским", – говорит Грабский.

Пока обороняться на некоторых участках стало просто невозможно. За неделю враг выпускает от 600 до 800 управляемых и неуправляемых авиационных бомб. В частности, не менее 50% этих бомб падают на Курскую область.

"Нужно понимать следующее: тотальное уничтожение всего, что там есть, исключает возможность даже закрепиться и какие-то укрепленные позиции в зоне массированного разрушения. Некоторые места уже лунный пейзаж напоминают: это просто куча руин, и бороться, сопротивляться там очень сложно. Поэтому по заявлению генерала Сырского, опять таки, я цитирую его, ми на некоторых участках переходим на другие позиции. Если это будет требовать дальнейшего выведения украинских сил из Курской области, значит, так тому и быть", – говорит Грабский.

Как сообщали аналитики ISW, российские войска готовятся к наступлению на Суджу. Российские "военкоры" также сообщают, что их армия атакует окрестности Суджи, в том числе Ивашковское, Дмитрюково, Мелово и Гуево, при поддержке подразделений морской пехоты и двух батальонов северокорейских сил.

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