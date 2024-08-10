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Россияне пытаются окружить ВСУ около двух населенных пунктов и продвигаются (карта)

Россияне пытаются окружить ВСУ около двух населенных пунктов и продвигаются (карта)

Война в Украине / Фото: Associated Press

Враг продвинулся около четырех населённых пунктов.

Российская армия пытается окружить часть позиций Сил Обороны у Стельмаховки (Сватовского района Луганской обалсти) и Песчаного (Покровского района Донецкой области).

Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Севернее последнего населенного пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", — говорится в сообщении.

Песчаное/Фото: DeepState / ©
Песчаное/Фото: DeepState

Кроме того, сообщается, что враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, в Ивановке (Покровского района Донецкой области) и Красногоровке (Покровского района Донецкой области) .

Ивановка/Фото: DeepState / ©
Ивановка/Фото: DeepState
Красногоровка/Фото: DeepState / ©
Красногоровка/Фото: DeepState

Напомним, Вооруженные силы Украины вернули часть утраченных позиций возле Часового Яра в Донецкой области. Впрочем, захватчики также имеют территориальные успехи.

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