Россияне пытаются остановить наступление ВСУ на востоке: Минобороны об эпицентре боевых действий

Для русских оккупационных войск эпицентром боевых действий остается восточный фронт. На этом участке фронта армия РФ пытается остановить наступление Вооруженных сил Украины и вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

"Враг считает, что нанеся удар по востоку, они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому наибольшие усилия сейчас прилагают именно на востоке", — написала Маляр.

На Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях Силы обороны отражают атаки оккупантов. Число обстрелов россиян увеличилось. По этим направлениям идут тяжелые бои. Ведь россияне пытаются оттащить оттуда украинских защитников и прорвать оборону. В Бахмутском направлении тоже сложная ситуация, говорит представительница Минобороны.

Кроме того, на Купянском направлении враг поставил своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий.

"Это сложная и утомительная борьба, но наши защитники не дают возможности врагу реализовать его планы", — отметила Маляр.

По ее словам, на южном фланге ВСУ постепенно "сквозь плотный артиллерийский огонь и минирование, но продолжают движение вперед", а на северном фланге — они отражают вражеские атаки, ведь оккупанты также хотят вернуть утраченные позиции.

Также на востоке РФ атакует Авдеевское и Марьинское направления. Там проходят горячие бои. ВСУ не дают врагу продвигаться.

На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Враг оказывает яростное сопротивление. Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. В таких трудных условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво двигаются вперед", — добавила Маляр.

Ситуация на фронте

В украинском Генштабе сообщили, что российские оккупанты не имеют никакого успеха на востоке Украины. У русских значительные потери на этом участке фронта. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Аналитики американского Института изучения войны в своем новом отчете сообщили, что ВСУ продвинулись по нескольким направлениям. Силы обороны 3 августа продолжали контрнаступательные операции в Бердянском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении.

Также известно, что в одном из направлений нацгвардейцы продвинулись на 650 метров в глубь обороны врага. Также они продвинулись на полтора километра по фронту и укрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении.

Издание The New York Times пишет, что оккупанты отступают на юге под давлением ВСУ. На прошлой неделе украинские защитники активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге. Вероятно, атаки направлены на временно оккупированные города Запорожской области: Мелитополь и Бердянск.

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