Россияне пытаются пересечь канал в Часовом Яру – Силы обороны

Всего в зоне ответственности ОТУ "Луганск" враг в среднем теряет 200 человек убитыми и ранеными в сутки.

Армия РФ делает попытки пересечь канал во Часовом Яру Донецкой области, но пока они неудачные.

Об этом заявила спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает "Укринформ".

"Россияне пытаются закрепиться. Они пытаются перейти за канал в Часовом Яру. Два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно, мы перерезаем им логистические пути и выбиваем оттуда. Что касается закрепления с севера, то враг пытается накапливать технику, однако пока что мы не видим штурмов с техникой, и я могу сказать, что для них это будет очень сложно (переходить по технике канал – ред.)", – отметила Бобовникова.

По словам спикера, напротив Часового Яра стоит воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа войск РФ, которая каждую ночь заводит личный состав, восполняя потери. Всего в зоне ответственности ОТУ "Луганск" враг в среднем теряет 200 человек убитыми и ранеными в сутки.

"Враг пытается продвинуться, однако линия столкновения уже давно не двигается благодаря действиям наших стоящих там подразделений. Они смогли остановить врага, ситуация остается неизменной. Уже как месяц они точно не продвигаются", – добавила спикер.

Анастасия Бобовникова отметила, что у врага больше артиллерии, снарядов, дронов, а также живой силы, однако Силам обороны удается останавливать оккупантов благодаря украинским дронщикам и пехоте.

Напомним, общие боевые потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют около 694 тысяч 950 человек, в том числе за предыдущие сутки – еще 1310 человек.

Бойцы 24 бригады охотились оккупантов, которые хотели прорваться вглубь города Часов Яр

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