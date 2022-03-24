Россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу": Подоляк назвал причины

Военное руководство РФ пытается сменить тактику.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия пытается перевести войну в частично "затяжную фазу" из-за слишком высоких потерь в личном составе и технике.

А также из-за отсутствия какого-либо значимого продвижения по всем направлениям.

Об этом Михаил Подоляк написал в Telegram.

"Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших ежедневно, включая командиров высочайшего и среднего звена", — отметил он.

По его словам, из-за необходимости сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения) россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.

"Происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф. Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", – считает Подоляк.

Напомним, Подоляк считает, что решение Путина перевести расчеты за газ в рубли – это открытие антиевропейского фронта.

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