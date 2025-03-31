Россияне пытаются полностью оккупировать Донбасс: военный о планах захватчиков

Донецкая область / © Associated Press

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Российские кафиры прежде всего пытаются занять Донецкую область, в то же время понимая, что это не удастся сделать быстро, надеются возобновить контроль над территориями Украины, из которых их выбили украинские войска.

Об этом в телеэфире сказал глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

«Сейчас противник акцентирует внимание на Донбассе. Все-таки они пытаются занять Донетчину для того, чтобы выполнить приказ Путина в плане оккупации Донецкой области и, таким образом, обосновать хотя бы один из пунктов плана Путина по оккупации Украины (они всегда подчеркивают, что Путин заявлял открыто, что Донецкая область — это приоритет для него. обновить контроль за теми территориями, с которых им приходилось позорно отступать…» — сказал Тимочко.

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Поэтому, по его мнению, действительно есть угрозы наступления противника на Сумщине (Сумщина — это одно из базовых направлений наступления одно время противника на Киев).

Председатель совета резервистов Сухопутных войск напомнил, что россияне с Харьковщины позорно бежали.

«Конечно, Путин это признать не может. Кроме этого, наше контрнаступление происходило на Запорожье, как и освобождение правого берега Херсона. По сути, Путин тоже поставил задачу для своих войск, параллельно с оккупацией Донбасса, возобновить оккупацию тех территорий, которые они занимали раньше и из которых отходили; по возможности пробовать наступать дальше», — отметил Тимочко.

Военный сообщил, что на Вовчанском направлении, возле Вовчанска и Липцев, не фиксируется резкого увеличения наступательных сил враг, однако, «если раньше там было сравнительно затишье, то теперь у нас есть четыре-пять боеприкосновений».

В то же время на Купянском направлении интенсивность наступательных действий россиян средняя. По словам военного, увеличилось количество наступлений противника на Лиманском направлении. Кроме того, на Краматорском направлении, в частности в районе Торецкая, россияне пытаются прорвать украинскую оборону.

«Покровск — там на данном этапе наибольшее количество боеприкосновений. Там и шесть, и семь десятков столкновений в сутки. Противник пытается прорвать Новопавловское направление. Никак они не могут выполнить задачу российского командования в плане выхода в Константинополь и взятие под контроль трассы М-15», — сказал Тимочко.

Также, по словам военного, фиксируются сдвиги россиян в интенсивности военных операций на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. В свою очередь Херсонское направление, если сравнить с другими, находится в состоянии локальных боестолкновений, но интенсивность боев не возросла.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности, в Сумской и Харьковской областях.