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Россияне пытаются полностью оккупировать Донбасс: военный о планах захватчиков
Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что, по его мнению, действительно есть угрозы наступления противника на Сумщине, однако напомнил, что россияне из Харьковщины позорно убегали.
Российские кафиры прежде всего пытаются занять Донецкую область, в то же время понимая, что это не удастся сделать быстро, надеются возобновить контроль над территориями Украины, из которых их выбили украинские войска.
Об этом в телеэфире сказал глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.
«Сейчас противник акцентирует внимание на Донбассе. Все-таки они пытаются занять Донетчину для того, чтобы выполнить приказ Путина в плане оккупации Донецкой области и, таким образом, обосновать хотя бы один из пунктов плана Путина по оккупации Украины (они всегда подчеркивают, что Путин заявлял открыто, что Донецкая область — это приоритет для него. обновить контроль за теми территориями, с которых им приходилось позорно отступать…» — сказал Тимочко.
Поэтому, по его мнению, действительно есть угрозы наступления противника на Сумщине (Сумщина — это одно из базовых направлений наступления одно время противника на Киев).
Председатель совета резервистов Сухопутных войск напомнил, что россияне с Харьковщины позорно бежали.
«Конечно, Путин это признать не может. Кроме этого, наше контрнаступление происходило на Запорожье, как и освобождение правого берега Херсона. По сути, Путин тоже поставил задачу для своих войск, параллельно с оккупацией Донбасса, возобновить оккупацию тех территорий, которые они занимали раньше и из которых отходили; по возможности пробовать наступать дальше», — отметил Тимочко.
Военный сообщил, что на Вовчанском направлении, возле Вовчанска и Липцев, не фиксируется резкого увеличения наступательных сил враг, однако, «если раньше там было сравнительно затишье, то теперь у нас есть четыре-пять боеприкосновений».
В то же время на Купянском направлении интенсивность наступательных действий россиян средняя. По словам военного, увеличилось количество наступлений противника на Лиманском направлении. Кроме того, на Краматорском направлении, в частности в районе Торецкая, россияне пытаются прорвать украинскую оборону.
«Покровск — там на данном этапе наибольшее количество боеприкосновений. Там и шесть, и семь десятков столкновений в сутки. Противник пытается прорвать Новопавловское направление. Никак они не могут выполнить задачу российского командования в плане выхода в Константинополь и взятие под контроль трассы М-15», — сказал Тимочко.
Также, по словам военного, фиксируются сдвиги россиян в интенсивности военных операций на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. В свою очередь Херсонское направление, если сравнить с другими, находится в состоянии локальных боестолкновений, но интенсивность боев не возросла.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности, в Сумской и Харьковской областях.