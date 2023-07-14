Россияне пытаются помешать высадке украинского десанта на левом берегу Днепра — ВСУ

Российские захватчики пытаются не допустить высадки украинского десанта на левом берегу Днепра и для этого опрокидывают дополнительные силы.

Об этом информирует Military Media Center.

В сообщении отмечается, что переместили в оккупированный город Олешки Херсонской области подразделения морской пехоты.

"На этом сконцентрированы основные усилия врага в Таврическом операционном районе на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Чтобы избежать продвижения украинских войск, россияне переместили в оккупированный город Олешки Херсонской области подразделения морской пехоты", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности могут произойти после перевода оккупантами энергоблока №4 Запорожской АЭС в состояние "горячей остановки".

Кроме того, мы ранее информировали, что вооруженные силы Украины нуждаются около двух-трех эскадрилей современных западных истребителей F-16, чтобы удовлетворять текущие потребности на фронте в войне с РФ.

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