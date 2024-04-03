Россияне пытаются попасть на левый берег Херсонщины: за один штурм теряют до 70% подразделения

За прошедшие сутки, 2 апреля, на Херсонском направлении произошло восемь атак армии РФ. В течение каждого такого штурма оккупанты теряют около 60-70% подразделения.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, по всей линии у Днепра на левом берегу и на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты вынуждены постоянно привлекать резервные силы, ведь за штурм они теряют большое количество личного состава.

Представитель ВСУ отмечает, что только на Запорожском направлении в сутки может состояться от четырех до шести штурмов, в том числе под прикрытием авиации. Между тем на Левобережье обычно происходит один-три штурма. Впрочем, в эти сутки захватчики штурмовали восемь раз. Все их успешно отразили ВСУ.

Гуменюк считает, что такое ситуативное увеличение обусловлено тем, что российские оккупанты "решили попробовать другую тактику, разделившись на еще более мелкие группы, чтобы нападать с максимального числа сторон и направлений".

Напомним, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты, скорее всего, готовят наступление на юг. Наиболее вероятным направлением является Запорожское, Угледарско-Курахивское (или как альтернатива — на Шахтерское и Андреевку), Гуляйпольское.

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