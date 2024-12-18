Россияне пытаются вовлечь семьи военнопленных к дестабилизации ситуации в Украине – омбудсмен

Родственникам украинских военнопленных сначала дают возможность пообщаться с пленным, а затем заставляют выполнять задачи по дестабилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские спецслужбы пытаются использовать семьи украинских военнопленных для разведывательной деятельности против Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

“Это точно не единичные случаи, хотя не скажу, что это критически. Этим занимаются разведывательные органы Российской Федерации”, – отметил омбудсмен.

Лубинец объяснил, что россияне пытаются использовать обстоятельства с невозвратом военнопленных, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. По мнению РФ, это может спровоцировать социальные волнения.

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"К сожалению, есть случаи, когда отдельные семьи напрямую обращались в органы власти Российской Федерации: им сначала предоставляли какую-то информацию, присылали фотографии, давали возможность пообщаться с пленным, а затем ставили задачу: "Надо сделать — вот первое, второе, третье…" – рассказал он.

Также Лубинец добавил, что, хотя эти попытки единичны, они имеют место и осуществляются под прямым руководством российских разведывательных органов.

Кроме того, уполномоченный по правам человека выразил мнение, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для Украины.