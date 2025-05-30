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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне пытаются продвинуться на Сумщине: в ISW рассказали детали

Российские войска активизировали наступление в Сумской области, захватив несколько населенных пунктов.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Российские войска осуществили наступательные действия к северу и северо-востоку от города Сумы, захватив несколько населенных пунктов

Об этом сообщили аналитики ISW.

Военный наблюдатель Константин Машовец отметил, что россияне контролируют Константиновку и Владимировку к северу от Сум.

В то же время российские милблогеры утверждают о продвижении оккупационных сил в направлении Яблоновки, Мирополье, Новониколаевки и вошли в Алексеевку.

«Российские войска атаковали к северу от города Сумы в направлении Кондратовки и на северо-восток от города Сумы в районе Юнаковки 29 мая», — говорится в материале.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что российское командование сосредоточило в Курской области значительные силы для дальнейшего наступления вглубь Сумщины.

«Российские войска продолжали наступательные операции в Курской области 29 мая, но не достигли никаких подтвержденных успехов», — добавили в ISW.

Напомним, Россия стягивает войска к границам и готовится к учениям в Беларуси.

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