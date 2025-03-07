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Россияне пытаются прорвать границу в Сумской области: идут тяжелые бои

Россияне пытаются прорвать границу в Сумской области: идут тяжелые бои

Российский танк. / Фото: Associated Press

Оккупанты несут потери.

На пограничных в Сумской области проходят сложные бои. Российские оккупационные войска пытаются прорываться.

Об этом заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине", — подчеркнул он.

В свою очередь, украинские Силы обороны ведут бои и наносят значительные потери оккупационному войску.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в настоящее время вероятность масштабных наступательных действий армии Российской Федерации в Донецкой области сохраняется, в том числе и потому, что оккупанты имеют для этого резервы.

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