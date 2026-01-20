Россияне пытаются прорвать границу на новых участках фронта: что известно

ВСУ / © Getty Images

Реклама

Ситуация на севере Харьковской области остается напряженной. В последние полторы недели на Волчанском направлении фиксируется существенный рост активности российских войск.

Об этом сообщил старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «ГАРТ» Александр Даниленко в эфире «Киев24».

Противник производит интенсивные штурмовые действия вдоль всей линии государственной границы, пытаясь захватить новые территории.

Реклама

По словам военного, тактика врага состоит в поиске слабых мест в украинской обороне. Россияне не оставляют попыток зайти на украинскую территорию в тех местах, где ранее активные боевые действия не велись.

«Враг хочет в новых местах прорвать границу, в том числе захватить позиции военнослужащих „Гарт“. Очень большие человеческие ресурсы бросает на это противник, но мы отбиваем», — подчеркнул Даниленко.

Ключевую роль играет аэроразведка, позволяющая обнаруживать вражеские силы еще до того, как они пересекут границу.

«Наша аэроразведка вовремя это выявляет на стадии формирования этих штурмовых групп еще на территории России», — отметил представитель бригады.

Реклама

По словам Даниленко, скопления живой силы и техники врага уничтожают с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ударных беспилотников.

Напомним, в середине января украинские силы совершили успешный контрманевр под Купянском, вытеснив кафиров благодаря тайному продвижению бригады «Хартия» и элитным подразделениям операторов дронов. Однако, по данным Financial Times, этот успех подчеркнул проблему растянутого фронта: пока Купянск стабилизировался, враг прорвался на 15 км в Запорожье и усилил давление на Гуляйполе.