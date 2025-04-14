Россияне пытаются прорвать оборону в Запорожье: какая угроза для областного центра

Наступление РФ в Запорожье. / © ТСН.ua

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Оккупационная армия РФ пытается прорвать оборону украинских Сил обороны в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Новости Live .

"Враг хочет прорвать эту линию обороны и захватить определенный плацдарм, на котором разместить дальнобойную крупнокалиберную артиллерию. Оттуда наносить огневые удары по пригороду Запорожья, а также держать под огненным контролем логистические пути, идущие из Запорожья на восток", - подчеркнул военный.

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По его словам, это плацдарм, где оккупанты пытаются прорвать украинскую линию обороны. В этом районе захватчики проводят постоянные штурмы, пытаясь прорваться.

"Силы обороны Украины держат эти населенные пункты под огневым контролем и когда противник туда заходит, то мы их уничтожаем, отрезаем их штурмовые группы от групп закрепления. Поэтому продвижения там фактически нет ни на метр", - добавил Волошин.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявляет, что армия РФ вознамерилась до 9 мая зайти в Днепропетровщину. Во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет показать, что его войска продвигаются на войне.

Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 14 Это изменит ход войны! Украина получит Таурусы? Экстренные заявления в ЕС!