Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и взять Бахмут: в город приехал генерал Сырский (фото)

Сейчас жестокие бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут и посетил воинские части Сил обороны, защищающие город от врагов.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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В командовании отмечают, что основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Сейчас жестокие бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.

"В ходе работы генерал-полковник Александр Сырский проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отражают атаки врага. Командующий поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками", — говорится в сообщении.

Что происходит в Бахмуте

Российская армия не оставляет попыток принять Бахмут Донецкой области. Оккупанты постоянно атакуют позиции украинских военных и обстреливают город. Как сообщили в ГПСУ, за минувшие сутки украинские пограничники отразили очередные наступления врага под Бахмутом и на других направлениях в Донецкой области. Они также ликвидировали 20 окупантов, а одного "вагнеровца" взяли в плен.

Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что оккупанты продолжает наземные атаки вокруг Бахмута. Геолокационные кадры подтверждают, что они постепенно продвигаются в восточном, южном и юго-западном секторах Бахмута. На этом участке фронта действуют "добровольцы десантно-штурмовых отрядов" – группа "Вагнера", а также части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Штурмы участились, но Бахмут стоит

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