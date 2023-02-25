Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и взять Бахмут: в город приехал генерал Сырский (фото)

Сейчас жестокие бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут и посетил воинские части Сил обороны, защищающие город от врагов.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
В командовании отмечают, что основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Сейчас жестокие бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.
"В ходе работы генерал-полковник Александр Сырский проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отражают атаки врага. Командующий поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками", — говорится в сообщении.
Что происходит в Бахмуте
Российская армия не оставляет попыток принять Бахмут Донецкой области. Оккупанты постоянно атакуют позиции украинских военных и обстреливают город. Как сообщили в ГПСУ, за минувшие сутки украинские пограничники отразили очередные наступления врага под Бахмутом и на других направлениях в Донецкой области. Они также ликвидировали 20 окупантов, а одного "вагнеровца" взяли в плен.
Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что оккупанты продолжает наземные атаки вокруг Бахмута. Геолокационные кадры подтверждают, что они постепенно продвигаются в восточном, южном и юго-западном секторах Бахмута. На этом участке фронта действуют "добровольцы десантно-штурмовых отрядов" – группа "Вагнера", а также части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
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